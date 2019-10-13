Кабмин уволил госсекретаря Минздрава, назначенного при Супрун

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Янчук находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми

Кабинет министров уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, который был назначен при Ульяне Супрун. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Супрун.

Отмечается, что на закрытом заседании правительства министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с голоса подала вопрос об увольнении Янчука.

"Только что на закрытом заседании правительства Зоряна Скалецкая подала вопрос об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложении его обязанностей на Инну Солодкую... По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми и сделали это без какого-либо предупреждения, как трусы", - написала Супрун.

По ее словам, перед уходом в декрет Янчук передал свои обязанности гендиректору директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко, но Кабмин назначил и.о. госсекретаря Инну Солодкую.

Как сообщила Супрун, Солодкая раньше возглавляла юридический департамент Государственной службы Украины по вопросам геодезии. Она - бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой, который потом перешел в Минагрополитики на должность директора департамента правовой работы. Министерство аграрной политики - это орган, который координирует работу того самого госгеокадастра, где Солодкая возглавляла юридическое направление.

"Кому-то очень надо, чтобы обязанности государственного секретаря выполняла человек, который работает в министерстве лишь несколько недель и формально возглавляет Службу государственного секретаря. Поэтому он был освобожден в субботу вечером в супертайный режиме с нарушением законодательства. Не знаю, как у кого теперь вернется называть эту печальную группу лиц "правительством технократов", - написала Супрун.

Напомним, ранее Кабмин назначил восемь заместителей министров.

Также правительство уволило Ляпину Ксению Михайловну с должности главы Государственной регуляторной службы.