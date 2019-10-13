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Кабмін звільнив держсекретаря МОЗ, призначеного при Супрун

Новини » Політика    13.10.2019 - 01:05
Кабмін звільнив держсекретаря МОЗ, призначеного при Супрун
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Янчук перебуває в декретній відпустці і доглядає за трьома дітьми

Кабінет міністрів звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука, який був призначений при Уляні Супрун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Супрун.

Наголошується, що на закритому засіданні уряду міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька з голосу подала питання про звільнення Янчука.

"Щойно на закритому засіданні уряду Зоряна Скалецька було з голосу винесено питання про звільнення державного секретаря МОЗ України Артема Янчука, який з середи перебуває у декретній відпустці, і покладання його обов’язків на Інну Солодку... По суті уряд сьогодні звільнив чоловіка, який перебуває у декретній відпустці і доглядає трьох дітей. І зробили це без жодного попередження як боягузи", - написала Супрун.

За її словами, перед виходом у декрет Янчук передав свої обов'язки гендиректору директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірині Литовченко, але Кабмін призначив в.о. держсекретаря Інну Солодку.

Як повідомила Супрун, Солодка раніше очолювала юридичний департамент Державної служби України з питань геодезії. Вона - колишня колега Андрія Пивоварова, керівника юридичної служби МОЗ при Раїсі Богатирьовій, який потім перейшов у Мінагрополітики на посаду директора департаменту правової роботи. Міністерство аграрної політики - це орган, який координує роботу того самого держгеокадастру, де Солодка очолювала юридичний напрямок.

"Комусь дуже треба, щоб обов’язки державного секретаря виконувала людина, яка працює в міністерстві лише декілька тижнів і формально очолює Службу державного секретаря. Тому його було звільнено в суботу ввечері у супертаємному режимі з порушенням законодавства. Не знаю, як у когось тепер повернеться називати цю сумну групу осіб “урядом технократів", - написала Супрун.

Нагадаємо, раніше Кабмін призначив вісім заступників міністрів.

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