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Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности"

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Ведомство временно возглавит Никита Лагунин

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Александра Погорелого. Причиной его увольнения указано смена правительства.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

Временно "Укртрансбезопасность" возглавил заместитель Погорелого Никита Лагунин.

"Укртрансбезопасность" - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Министерство инфраструктуры. Ведомство занимается реализацией госполитики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин утвердил главой "Укртрансбезопасности" Александра Погорелова, как победителем конкурса.

Автор: РБК-Украина

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