Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки"

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") Олександра Погорілого. Причиною його звільнення зазначено зміна уряду.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Тимчасово "Укртрансбезпеки" очолив заступник Погорілого Микита Лагунин.

"Укртрансбезпеки" - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координується урядом через Міністерство інфраструктури. Відомство займається реалізацією державної політики у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін затвердив головою "Укртрансбезпеки" Олександра Погорєлова, як переможцем конкурсу.