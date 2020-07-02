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Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности"

Новости » Политика     02.07.2020 - 21:03
Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности"
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Ведомство временно возглавит Никита Лагунин

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Александра Погорелого. Причиной его увольнения указано смена правительства.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

Временно "Укртрансбезопасность" возглавил заместитель Погорелого Никита Лагунин.

"Укртрансбезопасность" - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Министерство инфраструктуры. Ведомство занимается реализацией госполитики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин утвердил главой "Укртрансбезопасности" Александра Погорелова, как победителем конкурса.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныКабинет Министров Украины
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