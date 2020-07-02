Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности"

Ведомство временно возглавит Никита Лагунин
Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Александра Погорелого. Причиной его увольнения указано смена правительства.
Об этом говорится в распоряжении правительства.
Временно "Укртрансбезопасность" возглавил заместитель Погорелого Никита Лагунин.
"Укртрансбезопасность" - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Министерство инфраструктуры. Ведомство занимается реализацией госполитики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.
Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин утвердил главой "Укртрансбезопасности" Александра Погорелова, как победителем конкурса.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: РБК-Украина