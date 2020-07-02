Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки"

Відомство тимчасово очолить Микита Лагунин
Кабінет міністрів України звільнив голову Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") Олександра Погорілого. Причиною його звільнення зазначено зміна уряду.
Про це йдеться у розпорядженні уряду.
Тимчасово "Укртрансбезпеки" очолив заступник Погорілого Микита Лагунин.
"Укртрансбезпеки" - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координується урядом через Міністерство інфраструктури. Відомство займається реалізацією державної політики у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін затвердив головою "Укртрансбезпеки" Олександра Погорєлова, як переможцем конкурсу.
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Автор: РБК-Україна