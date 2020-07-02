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Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки"

Новини » Політика     02.07.2020 - 21:03
Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки"
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Відомство тимчасово очолить Микита Лагунин

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") Олександра Погорілого. Причиною його звільнення зазначено зміна уряду.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Тимчасово "Укртрансбезпеки" очолив заступник Погорілого Микита Лагунин.

"Укртрансбезпеки" - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координується урядом через Міністерство інфраструктури. Відомство займається реалізацією державної політики у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабмін затвердив головою "Укртрансбезпеки" Олександра Погорєлова, як переможцем конкурсу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниКабінет Міністрів України
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