Кабмин уволил двоих заместителей министра экономики

Фото: Павел Кухта (facebook.com paul.kukhta)

Кухту и Николайчука уволили с должности замов Петрашко

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра экономики Павла Кухту, а также замминистра Сергея Николайчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие постановления правительства.

Согласно постановлениям, Кухта и Николайчук были уволены в соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

"Уволить Кухту Павла Андреевича с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Уволить Николайчука Сергея Анатольевича с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины…", - говорится в постановлениях.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин назначил Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Микичак в качестве замов главы Минздрава.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины назначил Татьяну Баранцову уполномоченной по правам людей с инвалидностью.