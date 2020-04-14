Кабмін звільнив двох заступників міністра економіки

Фото: Павло Кухта (facebook.com paul.kukhta)

Кухту і Ніколайчука звільнили з посади заступників Петрашко

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра економіки Павла Кухту, а також заступник міністра Сергія Ніколайчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні постанови уряду.

Згідно з постановами, Кухта і Ніколайчук були звільнені згідно з абзацом 4 частини 2 статті 9 закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

"Звільнити Кухту Павла Андрійовича з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України згідно з абзацом четвертим частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади". Звільнити Ніколайчука Сергія Анатолійовича з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України...", - йдеться в постанові.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін призначив Олену Теряеву першим заступником міністра охорони здоров'я, а також Світлану Шаталову та Ірину Микичак як заступників голови Моз.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України призначив Баранцову Тетяну уповноваженої з прав людей з інвалідністю.