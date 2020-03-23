Кабмин увеличит субсидии для оплаты коммуналки

Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее решение правительство примет на ближайшем заседании в среду, 25 марта.

"Мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительную компенсацию затрат для трех миллионов домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных жилищно-коммунальных услуг в период карантина. Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользование холодной и горячей водой", - заявила Лазебная.

Она также добавила, что каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.

Напомним, ранее в Министерстве соцполитики заявили о планах покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина за счет повышения социальных льгот.

Также РБК-Украина сообщало, что просрочка оплаты коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматическое лишение права на субсидию