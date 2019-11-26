Кабмин намерен увеличить бюджет Фонда соцстрахования для выплаты больничных

В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об увеличении бюджета Фонда социального страхования для обеспечения выплаты больничных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Как сообщается, в пятницу, 29 ноября, Министерство соцполитики созывает заседания правления Фонда соцстрахования, где изберет председателя правления, сформирует постоянные комиссии и рассмотрит результаты независимого аудита.

По словам заместителя министра соцполитики Олега Коваля, завтра, 27 ноября, правительство рассмотрит вопрос об увеличении бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования и выплаты больничных.

"Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия Кабмином. То есть уже в эту среду, 27 ноября, Кабинет министров может принять решение об изменениях бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования! Никакой "приостановки выплат" Фондом не было и не будет", - заявил Коваль.

Напомним, 20 ноября Фонд социального страхования Украины сообщил о прекрашении перечисления средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Тогда в Министерстве соцполитики связали прекращение выплат с возобновлением на должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова.

Уже на следующий день, 21 ноября, в Фонде заявили, что возобновляют выплаты больничных и декретных. Соответствующие документы были подписаны возобновленным руководителем Фонда Баженковым.