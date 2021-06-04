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Кабмин увеличил затраты на доставку горючего по формуле "Роттердам+" для бензина и дизтоплива

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Киев, Пятница 04 июня 2021 16:32
Кабмин увеличил затраты на доставку горючего по формуле "Роттердам+" для бензина и дизтоплива Фото: Кабмин увеличил затраты на доставку горючего (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров скорректировал формулу определения предельной цены на бензин и дизтопливо, увеличив логистические затраты на доставку топлива из порта Роттердам в Украину на $27/тонна.

Соответствующее решение было принято на заседание правительства 2 июня, проект решения доступен на сайте правительства.

"Средняя стоимость 1 литра дизтоплива и бензинов определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных с учетом соответствующих данных platt's CIF NWE за предыдущие 1 дней, расходов на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных контрактом в сумме 27 долл. США/тонн, сумм таможенных платежей, ПДС, ежедневного курса валют", - говорится в проекте постановления, которое было одобрено на заседании 2 июня.

Котировки бензина и дизтоплива platt's CIF NWE, предусматривает среднюю стоимость бензинов и дизтоплива в портах северо-западной Европы (Роттердам-Амстердам-Антверпен).

Напомним, 14 мая правительство ввело государственное регулирование цен на бензин на дизельное топливо, заставив автозаправочные станции продавать нефтепродукты по формуле импортного паритета плюс наценка не больше 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо.

Формула базируется на котировках топлива в портах Роттердам, Амстердам и Антверпен, и является идентичной формулы "Роттердам+", которая действовала для определения цен на уголь в 2016-2019 годах.

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