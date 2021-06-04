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Кабмін збільшив затрати на доставку пального за формулою "Роттердам+" для бензину і дизпалива

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 16:32
Кабмін збільшив затрати на доставку пального за формулою "Роттердам+" для бензину і дизпалива Фото: Кабмін збільшив затрати на доставку пального (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів відкоригував формулу визначення граничної ціни на бензин і дизпаливо, збільшивши логістичні витрати на доставку пального з порту Роттердам в Україну на $27/тонна.

Відповідне рішення було прийнято на засідання уряду 2 червня, проект рішення доступний на сайті уряду.

"Середня вартість 1 літра дизпалива та бензинів визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених з урахуванням відповідних даних Platt’s CIF NWE за попередні 1 днів, витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених контрактом у сумі 27 дол. США/тонн, сум митних платежів, ПДС, щоденного курсу валют", - йдеться в проекті постанови, яку було схвалено на засіданні 2 червня.

Котирування бензину та дизпалива Platt’s CIF NWE, передбачає середню вартість бензинів і дизпалива в портах північно-західної Європи (Роттердам-Амстердам-Антверпен).

Нагадаємо, 14 травня уряд запровадив державне регулювання цін на бензин на дизельне паливо, змусивши автозаправні станції продавати нафтопродукти за формулою імпортного паритету плюс націнка не більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо.

Формула базується на котируваннях пального в портах Роттердам, Амстердам і Антверпен і є ідентичною до формули "Роттердам+", що діяла для визначення цін на вугілля у 2016-2019 роках.

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