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Кабмин увеличил план доходов от приватизации на 2021 год в два раза

Киев, Пятница 27 ноября 2020 12:31
Кабмин увеличил план доходов от приватизации на 2021 год в два раза
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство хочет получить 12 млрд грн

Кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд грн. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению.

Текст документа (проект № 4000) обнародован на сайте Верховной рады.

По сравнению с первым чтением план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров передал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн.

Напомним, по данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

Отметим, в проекте государственного бюджета, который правительство подало в Верховную раду в сентябре, планировалось получить от приватизации в 2021 году 6 млрд грн.

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