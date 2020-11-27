ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін збільшив план доходів від приватизації на 2021 рік у два рази

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 12:31
Кабмін збільшив план доходів від приватизації на 2021 рік у два рази
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд хоче отримати 12 млрд грн

Кабінет міністрів планує отримати від приватизації держаного майна у 2021 році 12 млрд грн. Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання.

Текст документу (проект № 4000) оприлюднено на сайті Верховної ради.

У порівнянні з першим читанням план збільшений у два рази (з 6 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект держаного бюджету на 2021 рік. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені у сумі 1 081 697,0 млн грн. Доходи пропонується збільшити порівняно з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

Відзначимо, у проекті держаного бюджету, який уряд подав до Верховної ради у вересні, планувалося отримати від приватизації у 2021 році 6 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Кабінет Міністрів УкраїнибюджетприватизацияДержбюджет

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся