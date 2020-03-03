Кабмин увеличил персонал центрального аппарата Офиса финконтроля

Кабмин министров внес изменения в постановление о предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти от 5 апреля 2014 г. № 85. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании Кабмина.

Кабмин сохранил численность Офиса финансового контроля в 2312 работников. Одновременно 384 сотрудника переведены в центральный аппарат.

В результате персонал центрального аппарата Офиса финансового контроля составит 800 человек, территориальных органов - 1512. Все они имеют статус госслужащих.

Проект документа есть в распоряжении РБК-Украина

Напомним, в декабре 2019 Кабмин принял решение создать Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Офис финконтроля будет инспекцией, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра финансов.

В феврале 2020 года руководителем нового Офиса финансового контроля назначен Игорь Буграк.

Кабинет министров Украины на заседании 19 февраля утвердил Положение об Офисе финансового контроля.