Кабмин увеличил коэффициенты для должностных окладов ряда сотрудников Рады

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров увеличил коэффициенты, по которым определяются размеры должностных окладов ряда сотрудников Верховной рады Украины. Такое решение правительство одобрило в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщил депутат ВР Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин увеличил коэффициенты, по которым определяются размеры должностных окладов работников патронатных служб председателя ВР, его заместителей, руководителя аппарата, депутатских фракций (депутатских групп) в ВР", - отметил парламентарий.

В частности, главному консультанту секретариата спикера Рады, главному консультанту секретариата депутатской фракции коэффициент 2,3 повысили до 2,7, старший консультант секретариата депутатской фракции в ВР получил 2,7 вместо 1,79, а консультанту секретариата депутатской фракции коэффициент 1,65 повысили до 1,8.

Напомним, КМУ также повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен; ставка бюджетников повышается с 1 сентября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.