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Кабмін збільшив коефіцієнти для посадових окладів ряду співробітників Ради

Україна, Середа 26 серпня 2020 17:44
Кабмін збільшив коефіцієнти для посадових окладів ряду співробітників Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів збільшив коефіцієнти, за якими визначаються розміри посадових окладів ряду співробітників Верховної ради України. Таке рішення уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомив депутат ВР Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін збільшив коефіцієнти, за якими визначаються розміри посадових окладів працівників патронатних служб голови ВР, його заступників, керівника апарату, депутатських фракцій (депутатських груп) у ВР", - зазначив парламентарій.

Зокрема, головному консультантові секретаріату спікера Ради, головному консультантові секретаріату депутатської фракції коефіцієнт 2,3 підвищили до 2,7, старший консультант секретаріату депутатської фракції в ВР отримав 2,7 замість 1,79, а консультанту секретаріату депутатської фракції коефіцієнт 1,65 підвищили до 1,8.

Нагадаємо, КМУ також підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень; ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, Рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

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