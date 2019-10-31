Кабмин утвердит окончательный текст Госбюджета-2020 на выходных, - Гончарук

В ближайшие выходные Кабинет министров планирует согласовать с президентом окончательный текст проекта Государственного бюджета на 2020 год перед внесением в Верховную раду. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.

По словам Гончарука, на пятницу и субботу запланированы соответствующие совещания.

"У нас завтра-послезавтра еще будут совещания, в том числе с президентом. Поэтому окончательные цифры мы прдставим на следующей неделе. Мы намерены на этих выходных принять окончательную редакцию бюджета, которую мы будем вносить в парламент", - заявил Гончарук.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров подаст в Верховную Раду проект госбюджета-2020 на второе чтение в соответствии с Бюджетным кодексом - не позднее 3 ноября, отметив, что министерство активно работает над подготовкой проекта государственного бюджета.

Напомним, ранее представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук рассказала в комментарии РБК-Украина, что во фракции "Слуга народа" уверены, что проект Государственного бюджета на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря. По ее словам, бюджет не будут принимать "под елку".