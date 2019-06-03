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Новая модель тарифов УЗ должна учитывать интересы бизнеса, - глава ГРС

Новости » Экономика    03.06.2019 - 15:53
Новая модель тарифов УЗ должна учитывать интересы бизнеса, - глава ГРС
Фото: Ксения Ляпина (УНИАН)

Ляпина призвала учесть потребности всех отраслей

Новый подход к формированию тарифов на железнодорожные грузоперевозки должен обсуждаться при максимальном привлечении представителей всех отраслей, пользующихся услугами "Укрзализныци" (УЗ) для транспортировки грузов. Об этом заявила председатель Государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина во время презентации предложений "Укрзализныци" по новому подходу формирования тарифов на грузоперевозки, передает РБК-Украина.

В частности, она отметила, что презентация - это шаг к формированию Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и промышленниками. 

По словам Ляпиной, предложение "Укрзализныци" состоит в применении формульного подхода к формированию основной затратной части и отвечает на вопрос, как может формироваться тариф на железнодорожные грузоперевозки. При этом бизнес будет принимать непосредственное участие в разработке будущего тарифного бюллетеня.

"Мы должны приложить совместные усилия, чтобы учесть потребности всех отраслей. Оценить влияние изменений. Составить план перехода от старого тарифа до нового, потому перевозки происходят ежедневно и невозможно поставить их на паузу до момента разработки новых тарифов. Поэтому этот переход нужно определенным образом запрограммировать. Над этим и будем работать вместе в ближайшее время", - отметила Ляпина.

Как известно, в Государственной регуляторной службе "Укрзализныця" презентовала ключевым грузовладельцам свои предложения по изменению подхода к формированию тарифов на грузовые перевозки. Это стало одним из шагов к подписанию Меморандума о взаимопонимании между промышленниками и железнодорожниками, работа над которым продолжается.

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Новости Украины грузоперевозкиУкрзализныцяГосрегуляторная служба
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