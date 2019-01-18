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АМКУ признал "Укрзализныцю" монополистом

Новости » Экономика    18.01.2019 - 14:41
АМКУ признал "Укрзализныцю" монополистом
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Монопольное положение установлено по результатам исследования

Антимонопольный комитет Украины одобрил Отчет о результатах исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как отметили в пресс-службе, по результатам проведенного исследования установлено монопольное (доминирующее) положение АО "Укрзализныця" с долей 100% на рынках:

  • предоставление в пользование инфраструктуры железнодорожного транспорта;
  • предоставление услуг магистральных грузовых локомотивов;
  • перевозка грузов железнодорожным транспортом;

Кроме того, в течение 2017-2018 годов имели признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления в пользование вагонов в пределах Украины с долей, превышающей 35%.

По результатам рассмотрения исследования АМКУ одобрил внесение предложений в Кабинет министров и предоставление рекомендаций Министерству инфраструктуры и АО "Укрзализныця" "с целью создания надлежащих условий для функционирования рынка, с учетом требований законодательства о защите экономической конкуренции".

Как сообщало РБК-Украина "Укрзализныця" в течение 2019 года намерена в несколько раз повысить тарифы на пассажирские перевозки, а также перевозки грузов. В частности планируется повышение стоимости билетов с 1 апреля на 12%, и еще на 12% - с октября. Кроме того, компания планирует и дополнительное повышение тарифов на пассажирские перевозки - на 13-21% - в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Напомним, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре.

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