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Кабмин утвердил создание территориальных органов таможни 

Новости » Общество    02.10.2019 - 13:30
Кабмин утвердил создание территориальных органов таможни 
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

В Минфине решение Кабмина считают очередным шагом к началу работы новой таможни

Кабинет министров одобрил создание территориальных органов Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сообщается, что постановлением предусмотрено создать таможни Гостаможслужбы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы путем их присоединения к новым таможен Гостаможслужбы.

В Минфине сообщили, что в результате образования новых таможен Гостаможслужбы, ожидается, что все существующие таможенные посты, в которых осуществляется таможенное оформление, и пункты пропуска через государственную границу продолжат свое функционирование в местах их сегодняшнего расположения.

"После регистрации территориальных органов и перевода работников, для начала работы новой Гостаможслужбы останется сделать лишь один шаг - Правительство должно принять распоряжение о возложении обязанностей от ГФС на Гостаможслужбу", - добавили в пресс-службе.

Напомним, с 1 ноября этого года Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни. В целом, правительству необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни в частности и власти в целом.

РБК-Украина сообщало ранее, что формальный IТ-аудит основных систем новой таможни Украины начался 9 сентября.

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