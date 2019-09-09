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В Украине стартует IT-аудит таможни, - Нефедов

Новости » Общество    09.09.2019 - 16:52
В Украине стартует IT-аудит таможни, - Нефедов
Фото: Максим Нефедов (facebook.com/max.nefyodov)

В таможенной службе 9 сентября стартовал IT-аудит

Формальный IТ-аудит основных систем новой таможни Украины начался 9 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

По его словам, работу шести специалистов финансирует проект EU4PFM (программа по управлению государственными финансами, которая направлена на поддержку налоговых и таможенных реформ в Украине и развитие потенциала по управлению государственными финансами - ред.).

"Специалисты должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать IТ-инфраструктуру и тому подобное", - добавил Нефедов.

Также Нефедов говорит, что за 3 месяца нужно окончательно понять узкие места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни.

Подчеркнул, что "особый акцент будет на АСАУРИ (Автоматизированная система анализа и управления рисками - ред.).

"Там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать", - резюмировал Нефедов.

Напомним, в июне стало известно, что Европейский Союз выделяет на воплощение EU4PFM почти 30 млн евро. Общий бюджет программы составляет 55 млн евро, а завершение ее реализации ожидается в 2022 году.

Как сообщает РБК-Украина, Кабинет министров назначил Максима Нефедова главой Государственной таможенной службы.

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