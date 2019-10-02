Кабмін затвердив утворення територіальних органів митниці

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

У Мінфіні рішення Кабміну вважають черговим кроком до початку роботи нової митниці

Кабінет міністрів схвалив створення територіальних органів Державної митної служби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Повідомляється, що постановою передбачено утворити митниці Держмитслужби та реорганізувати митниці Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання до новоутворених митниць Держмитслужби.

А Мінфіні повідомили, що в результаті утворення нових митниць Держмитслужби, очікується, що всі існуючі митні пости, , в яких здійснюється митне оформлення, та пункти пропуску через державний кордон продовжать своє функціонування в місцях їх сьогоднішнього розташування.

"Після реєстрації територіальних органів та переведення працівників, для початку роботи нової Держмитслужби залишиться зробити лише один крок - Уряд має прийняти розпорядження про покладання обов’язків від ДФС на Держмитслужбу", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, з 1 листопада цього року Кабінет міністрів України планує запустити роботу нової митниці. В цілому, уряду необхідно ще кілька місяців для завершення перезавантаження митниці зокрема та влади загалом.

РБК-Україна повідомляло раніше, що формальний ІТ-аудит основних систем нової митниці України почався 9 вересня.