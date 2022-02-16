UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин утвердил состав комиссии по избранию директора НАБУ

Автор: Анна Полисученко

Кабинет министров Украины утвердил состав комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро Украины. 15 февраля на внеочередном заседании Кабмина приняли решение об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

В правительстве сообщают, что комиссия будет состоять из шести человек, имеющих "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов".

В состав комиссии вошли:

  • Карен Гринавей
  • Драго Кос (член комиссии по избранию главы САП)
  • Николай Кучерявенко
  • Кирилл Легких
  • Повилас Малакаускас
  • Алексей Савчук

Кабинет министров заявляет, что проведение открытого и прозрачного конкурса является важной частью формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Ранее мы писали, что закон о НАБУ привели в соответствие с Конституцией: директора будет назначать Кабмин.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ