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Кабмін затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ

Автор: Анна Полисученко

Кабінет міністрів України затвердив склад комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро України. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну прийняли рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

В уряді повідомляють, що комісія складатиметься з шести осіб, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатурі та роботі правоохоронних органів".

До складу комісії увійшли:

  • Карен Гринавей
  • Драго Кос (член комісії з обрання голови САП)
  • Микола Кучерявенко
  • Кирило Легень
  • Повілас Малакаускас
  • Олексій Савчук

Кабінет міністрів заявляє, що проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.

Раніше ми писали, що закон про НАБУ привели у відповідність з Конституцією: директора призначатиме Кабмін.

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НАБУ