Кабмін затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ

Кабінет міністрів України затвердив склад комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро України. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну прийняли рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

В уряді повідомляють, що комісія складатиметься з шести осіб, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатурі та роботі правоохоронних органів".

До складу комісії увійшли:

Карен Гринавей

Драго Кос (член комісії з обрання голови САП)

Микола Кучерявенко

Кирило Легень

Повілас Малакаускас

Олексій Савчук

Кабінет міністрів заявляє, що проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.