Кабмин утвердил реконструкцию подстанции и строительство ЛЭП под Киевом

Правительство одобрило скорректированный проект реконструкции подстанции "Киевская"

Кабинет министров Украины утвердил скорректированный проект реконструкции подстанции "Киевская" и строительство линий электропередач под Киевом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство утвердило скорректированный проект реконструкции ПС 750 кВ "Киевская" с установкой второго автотрансформатора 750 кВ и строительство заходов воздушных линий 330 кВ в Киевской области протяженностью почти 70 км. Работы на этих объектах проходят при финансировании ЕБРР и ЕИБ, общая стоимость реконструкции объекта составляет 2,5 млрд гривен.

Предполагается, что реализация данного распоряжения позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Центральных и Северных регионов объединенной энергосистемы за счет транзита генерирующей мощности из западной части энергосистемы.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил меры для повышения качества мобильной связи.