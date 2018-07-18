Кабмін затвердив реконструкцію підстанції та будівництво ЛЕП під Києвом

Уряд схвалив скоригований проект реконструкції підстанції "Київська"

Кабінет міністрів України затвердив скоригований проект реконструкції підстанції "Київська" і будівництво ліній електропередач під Києвом. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд затвердив скоригований проект реконструкції ПС 750 кВ "Київська" з установкою другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ в Київській області протяжністю майже 70 км. Роботи на цих об'єктах проходять за фінансування ЄБРР та ЄІБ, загальна вартість реконструкції об'єкта становить 2,5 млрд гривень.

Передбачається, що реалізація даного розпорядження дозволить підвищити надійність електропостачання споживачів Центральних та Північних регіонів об'єднаної енергосистеми за рахунок транзиту генеруючої потужності з західної частини енергосистеми.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив заходи для підвищення якості мобільного зв'язку.