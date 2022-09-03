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Кабмин утвердил размер компенсации за бесплатное размещение переселенцев

Фото: компенсация за размещение переселенцев составит 14,77 гривен в день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Положение о функционировании информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц. Тем, кто принимает переселенцев, будут компенсировать 14,77 гривен в день за одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 30 августа 2022 г. № 977.

Согласно документу, информационно-аналитическая система будет работать с 1 сентября 2022 года.

Владельцам жилья будут компенсировать из бюджета расходы, связанные с бесплатным временным размещением людей, которые переместились с территории административно-территориальной единицы, на которой ведутся военные (боевые) действия, или находящихся/находившихся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), а именно в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской и Киевской областей, г. Киева, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Сумма компенсации рассчитывается исходя из количества дней, в течение которых жилое помещение предоставлялось для размещения внутренне перемещенного лица.

"Сумма компенсации за каждый человеко-день составляет 14,77 гривен", - говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен вдвое увеличить компенсацию тем людям, которые разместили внутренних переселенцев.

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Кабинет Министров Украины