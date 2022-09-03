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Уряд затвердив розмір компенсації за безкоштовне розміщення переселенців

Фото: компенсація за розміщення переселенців становитиме 14,77 гривень на день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Положення про функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Тим, хто приймає переселенців, компенсуватимуть 14,77 гривень на день за одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 30 серпня 2022 р. № 977.

Згідно з документом, інформаційно-аналітична система працюватиме з 1 вересня 2022 року.

Власникам житла компенсуватимуть з бюджету витрати, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням людей, що перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні (бойові) дії, або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а саме Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької та Київської областей, м. Києва, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Сума компенсації розраховується виходячи з кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи.

"Сума компенсації за кожен людино-день становить 14,77 гривень", - йдеться в постанові.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити компенсацію тим людям, які розмістили внутрішніх переселенців.

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Кабінет Міністрів України