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Кабмин создал агентство для управления госдолгом

Новости » Политика     12.02.2020 - 12:07
Кабмин создал агентство для управления госдолгом
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин пытается сократить расходы на обслуживание госдолга

Кабинет министров Украины создал Долговое агентство для эффективного управления государственным долгом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, только за 2019 год успешная реализация Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд гривен на обслуживании государственного долга.

"Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - отметил Гончарук.

Он также отметил, что Долговое агентство является условием выполнения Плана действий правительства по сокращению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Похожая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Швеции.

Напомним, Верховная рада Украины рада поддержала создание Долгового агентства в ноябре 2019 года.

Ранее стало известно, что Украина за год увеличила госдолг на 6 млрд долларов.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосдолгагентство
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