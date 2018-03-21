Кабмін затвердив програму розвитку автодоріг на 2018-2022

За п'ять років на дороги в Україні планують виділити близько 300 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва абсолютно системно. У нас завдання - не кілометри, а щоб вони повністю з'єднували населені пункти", - заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Засідання Уряду: нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва абсолютно системно. У нас завдання - не кілометри, а щоб вони повністю з’єднували населені пункти. pic.twitter.com/Q3NqG2zMFy — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 21, 2018

Ми розпочали найбільш масштабне будівництво доріг за всю історію незалежної України. Дороги ми відновимо, і це не тільки слова. Ви побачите результат. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 21, 2018

"Запроваджуємо контроль якості доріг. Деякі новозбудовані дороги вже мають пошкодження. Хто зробив халтуру, виправлятиме помилки за свій рахунок. Ми ввели 5-10-річну гарантію на якість доріг. В угодах вже зараз з'являються гарантійні умови, які потрібно виконувати підрядникам", - додав Гройсман.

Зокрема, за п'ять років з різних джерел на дороги планується направити близько 300 млрд гривень. За словами керівника "Укравтодору" Славоміра Новака, за цей період планується ефективно поєднати дорогами всі обласні центри України. Результатом реалізації програми мають стати ремонт і розвиток 6 692 кілометрів доріг.

Відзначимо, одним з ключових проектів програми є Go Highway - транснаціональний транспортний коридор, в рамках якого планується з'єднати українські чорноморські порти Миколаїв та Одеса з польським Гданськом на Балтійському морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив п'ять програм ремонту і будівництва доріг на 2018 рік. Крім того, основна програма передбачає бюджет 6,6 млрд гривень і полягає в продовженні ремонтних робіт по всій країні на тих ділянках доріг, які почали ремонтувати ще в минулому році.