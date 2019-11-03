Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению

Кабинет министров вечером, 3 ноября, утвердил проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с заседания правительства в своем Telegram-канале.

Правительство утвердило проект бюджета, который будет направлен на второе чтение в Верховную раду.

По его словам, министра внутренних дел Арсена Авакова и министра культуры молодежи и спорта Владимира Бородянского не было на заседании правительства.

2 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по предложениям к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров подаст в Верховную Раду проект госбюджета-2020 на второе чтение в соответствии с Бюджетным кодексом - не позднее 3 ноября, отметив, что министерство активно работает над подготовкой проекта государственного бюджета.

Напомним, ранее представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук рассказала в комментарии РБК-Украина, что во фракции "Слуга народа" уверены, что проект Государственного бюджета на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря. По ее словам, бюджет не будут принимать "под елку".