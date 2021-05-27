Кабмин утвердил постановление для свободного доступа украинцев к кадастрам
Кабинет министров утвердил постановление о порядке функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных. Это решение является еще одним шагом для обеспечения функционирования геопортала пространственных данных и предоставления украинцам свободного доступа к кадастрам.
Принятый документ определяет состав базовых геопространственных данных и геопространственных данных, определенных законом; органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и других держателей, ответственных за создание и обновление геопространственных данных и метаданных.
В постановлении прописан перечень оснований для отказа отображать пространственные данные и метаданные на национальном геопортале.
Определены требования по производству, обновлению, обработке, хранению, поставке и использованию геопространственных данных национальной инфраструктуры геопространственных данных.
"Реализация постановления позволит создать современные сервисы геопространственных данных для обеспечения украинцам бесплатного и свободного онлайн-доступа к высококачественным, актуальных и достоверным геопространственным данным, метаданным и другой географической информации", - пояснили в правительстве.
Напомним, в июне 2020 года закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" вступил в силу. Его ввели в действие с 1 января этого года.
Как писало РБК-Украина, 13 апреля прошлого года Верховная рада приняла во втором чтении законопроект Кабмина №2370, принятие документа состоялось без обсуждения. В начале мая 2020-го закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Так, парламент в начале декабря 2019 года принял за основу в первом чтении законопроект №2370, которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры.