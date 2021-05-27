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Кабмин утвердил постановление для свободного доступа украинцев к кадастрам

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Украина, Четверг 27 мая 2021 12:14
Кабмин утвердил постановление для свободного доступа украинцев к кадастрам Фото: Кабмин принял постановление для доступа украинцев к кадастрам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров утвердил постановление о порядке функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных. Это решение является еще одним шагом для обеспечения функционирования геопортала пространственных данных и предоставления украинцам свободного доступа к кадастрам.

Об этом сообщает правительственный портал.

Принятый документ определяет состав базовых геопространственных данных и геопространственных данных, определенных законом; органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и других держателей, ответственных за создание и обновление геопространственных данных и метаданных.

В постановлении прописан перечень оснований для отказа отображать пространственные данные и метаданные на национальном геопортале.

Определены требования по производству, обновлению, обработке, хранению, поставке и использованию геопространственных данных национальной инфраструктуры геопространственных данных.

"Реализация постановления позволит создать современные сервисы геопространственных данных для обеспечения украинцам бесплатного и свободного онлайн-доступа к высококачественным, актуальных и достоверным геопространственным данным, метаданным и другой географической информации", - пояснили в правительстве.

Напомним, в июне 2020 года закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" вступил в силу. Его ввели в действие с 1 января этого года.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля прошлого года Верховная рада приняла во втором чтении законопроект Кабмина №2370, принятие документа состоялось без обсуждения. В начале мая 2020-го закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, парламент в начале декабря 2019 года принял за основу в первом чтении законопроект №2370, которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры.

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