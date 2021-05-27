Кабмін затвердив постанову для вільного доступу українців до кадастрів

Кабінет міністрів затвердив постанову про порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних. Це рішення є ще одним кроком для забезпечення функціонування геопорталу просторових даних та надання українцям вільного доступу до кадастрів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Ухвалений документ визначає склад базових геопросторових даних та геопросторових даних, визначених законом; органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих.

У постанові прописаний перелік підстав для відмови відображувати геопросторові дані та метадані на національному геопорталі.

Визначені вимоги щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних.

"Реалізація постанови дозволить створити сучасні сервіси геопросторових даних для забезпечення українцям безкоштовного та вільного онлайн-доступу до високоякісних, актуальних і достовірних геопросторових даних, метаданих та іншої географічної інформації", - пояснили в уряді.