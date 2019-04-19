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Кабмін затвердив порядок ведення Електронного реєстру лікарняних

Новини » Суспільство    19.04.2019 - 17:22
Кабмін затвердив порядок ведення Електронного реєстру лікарняних
Ілюстративне фото (freepik.com)

Доступ до реєстру матимуть роботодавці та працівники

Кабінет міністрів України затвердив порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Фонду соціального страхування України (ФССУ)

Зазначається, що документ розроблено фахівцями ФССУ, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я, Пенсійного фонду України.

Реєстр формується як система накопичення, збереження і використання електронних даних на базі централізованих інформаційних технологій реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідно до порядку, листок непрацездатності реєструється виключно на підставі створеного в електронній формі медичного висновка, який засвідчує тимчасову непрацездатність. Кожен листок непрацездатності має унікальний реєстраційний номер, що формується та присвоюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру листків непрацездатності.

Реєстр матиме різні рівні доступу, які обмежують відомості, доступні для користувача. Зокрема, через електронні кабінети на порталі послуг до реєстру матимуть доступ роботодавці та самі працівники, застраховані особи. Однак інформація з реєстру, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, період і причину непрацездатності, надається лише тій особі, якої вони стосуються, а також її роботодавцю, але виключно за період, коли особа перебувала з ним у трудових відносинах. При цьому причина непрацездатності - це не конкретний діагноз, а, наприклад, догляд за дитиною, непов’язана з виробництвом хвороба тощо.

Реєстр складається із записів про тимчасову непрацездатність, що створюються автоматично програмними засобами на підставі отриманої інформації. Кожен запис включає відомості про тимчасово непрацездатну особу, унікальний номер випадку непрацездатності, номер, дату (час) реєстрації медичного висновку в електронній системі охорони здоров’я, причину та період непрацездатності, призначений режим лікування, відомості про лікаря, заклад охорони здоров’я, суму допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України та ін.

Дані до реєстру надходять з використанням кваліфікованого електронного підпису та засобів криптографічного захисту інформації.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України схвалив порядок обробки персональних даних для запуску верифікації субсидій, пенсій та інших соціальних виплат.

Раніше повідомлялося, що уряд погодив законопроект, яким передбачено створення електронного реєстру географічних назв.

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