Кабмин утвердил порядок приема ВСУ пригодной боевой техники государства-агрессора

Кабинет министров утвердил Порядок приема Вооруженными силами Украины пригодной для применения боевой техники государства-агрессора. Для приемки техники будут образовываться комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 15 июля 2022 г. № 802 .

Согласно документу, в Вооруженные силы принимаются пригодные к применению образцы боевой техники государства-агрессора, захваченные (полученные), добровольно переданные такими субъектами передачи:

военнослужащими Вооруженных сил, других структур сектора безопасности и обороны, а также лицами из состава движения сопротивления;

военнослужащими вооруженных сил, других силовых структур Российской Федерации;

гражданами Украины.

Постановлением определено, что для приемки в ВСУ боевой техники образуется комиссия. По результатам приемки боевой техники составляется акт приема-передачи, который подписывается всеми членами комиссии

Организация использования боевой техники, принятой ВСУ, ее распределение между составляющими сил обороны в соответствии с потребностями осуществляется Минобороны.

В отдельных случаях (окружение, рейдовые действия и тому подобное) решения по использованию боевой техники принимается непосредственно командиром воинской части (подразделения).

Боевая техника, которая принята движением сопротивления на временно оккупированных территориях, используется исключительно для выполнения задач движения сопротивления по решению лиц, осуществляющих непосредственное руководство в пределах определенных территорий.