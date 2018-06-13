Кабмин утвердил порядок перечисления взносов за установку счетчиков

Правительство исключило плату за установку счетчиков из тарифообразования на тепловую энергию

Кабинет министров Украины утвердил порядок перечисления взносов за установку домовых счетчиков. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство утвердило порядок и примерный договор о перечислении исполнителем коммунальной услуги взносов за установление домовых счетчиков оператору внешних сетей, уплаченных потребителями и собственниками помещений с индивидуальным отоплением и водоснабжением.

Принятие данного постановления регулирует вопросы тарифообразования на тепловую энергию и коммунальные услуги за счет исключения платы за установку этих счетчиков по тарифам.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды.