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Кабмин утвердил порядок перечисления взносов за установку счетчиков

НовостиЭнергетика    13.06.2018 - 15:47
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство исключило плату за установку счетчиков из тарифообразования на тепловую энергию

Кабинет министров Украины утвердил порядок перечисления взносов за установку домовых счетчиков. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство утвердило порядок и примерный договор о перечислении исполнителем коммунальной услуги взносов за установление домовых счетчиков оператору внешних сетей, уплаченных потребителями и собственниками помещений с индивидуальным отоплением и водоснабжением.

Принятие данного постановления регулирует вопросы тарифообразования на тепловую энергию и коммунальные услуги за счет исключения платы за установку этих счетчиков по тарифам.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, счетчик, тепловая энергия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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