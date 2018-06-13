Кабмін затвердив порядок перерахування внесків за установку лічильників

Уряд виключив плату за установку лічильників з тарифоутворення на теплову енергію

Кабінет міністрів України затвердив порядок перерахування внесків за встановлення будинкових лічильників. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд затвердив порядок та примірний договір про перерахування виконавцем комунальної послуги внесків за встановлення будинкових лічильників оператору зовнішніх мереж, сплачених споживачами та власниками приміщень за індивідуальним опаленням та водопостачанням.

Прийняття даної постанови регулює питання тарифоутворення на теплову енергію та комунальні послуги за рахунок виключення плати за установку лічильників за тарифами.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд дозволив ОСББ самостійно встановлювати лічильники тепла і води.