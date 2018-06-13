Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін затвердив порядок перерахування внесків за установку лічильників

НовиниЕнергетика    13.06.2018 - 15:47
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд виключив плату за установку лічильників з тарифоутворення на теплову енергію

Кабінет міністрів України затвердив порядок перерахування внесків за встановлення будинкових лічильників. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд затвердив порядок та примірний договір про перерахування виконавцем комунальної послуги внесків за встановлення будинкових лічильників оператору зовнішніх мереж, сплачених споживачами та власниками приміщень за індивідуальним опаленням та водопостачанням.

Прийняття даної постанови регулює питання тарифоутворення на теплову енергію та комунальні послуги за рахунок виключення плати за установку лічильників за тарифами.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд дозволив ОСББ самостійно встановлювати лічильники тепла і води.

 

Кабмін затвердив реконструкцію залізничних шляхів у Чорнобильській зоні вартістю 900 млн гривень
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, счетчик, тепловая энергия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся