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Кабмин утвердил план поддержки аграриев на время посевной

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о поддержке посевной кампании в условиях войны с Россией. Аграриям компенсируют проценты по кредитам и предоставят государственные гарантии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шмыгаля.

"Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем. Поэтому правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро стартовать там, где это возможно", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что сегодня правительство утвердило решение о поддержке посевной кампании в Украине. В частности, государство компенсирует аграриям проценты по кредитам на покрытие каких-либо расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов. "Это позволит нашим фермерам получить средства на посевную и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к посевной, в том числе на тех территориях, которые контролируют российские оккупанты.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль