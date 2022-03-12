RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін затвердив план підтримки аграріїв на час посівної

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про підтримку посівної кампанії в умовах війни з Росією. Аграріям компенсують відсотки за кредитами та нададуть державні гарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Шмигаля.

"Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми повинні думати і про майбутнє. Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка повинна вже скоро стартувати там, де це можливо", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що сьогодні Уряд затвердив рішення про підтримку посівної кампанії в Україні. Зокрема, держава компенсує аграріям відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Крім того, аграріям надаватимуться державні гарантії на 80% від суми залучених ними кредитів. "Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на посівну і бути впевненими, що в разі втрати врожаю вони не збанкрутують", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав готуватися до посівної, в тому числі на тих територіях, які контролюють російські окупанти.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль