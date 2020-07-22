Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону

Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2020/21 года. Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КМУ.

Данный план предусматривает разработку графика накопления угля и резервного топлива и заключение договоров о поставках природного газа предприятиям сферы электроэнергетики.

Кроме того, он включает оценку готовности объектов к работе, создание необходимого аварийного запаса материалов и оборудования и тому подобное.

Добавим, Кабмин обязал министерства подавать до 5 числа каждого месяца Министерству энергетики данные о состоянии выполнения этого плана.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на середину лета Украина на 50% готова к следующему отопительному сезону. Он подчеркнул, что накоплены рекордные запасы природного угля и газа.

По словам премьера, все органы власти и, в частности, правительство уже готовятся к отопительному сезону.

Как писало РБК-Украина ранее, "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за более сотни предприятий-тепловиков, которые не выполняют требования минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках ПСО.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" поднял цены на природный газ для промышленности.