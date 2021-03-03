Кабмин утвердил план борьбы с выводом денег в офшоры: что он предусматривает

Кабинет министров Украины утвердил План мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах. План рассчитан до конца 2022 года.
Решение принято во время заседания правительства 3 марта, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.
План предусматривает обновление украинского перечня офшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.
Согласно плану, несколько органов (ГНС, Гостаможслужба и прочие) будут привлечены к предотвращению незаконного выводуасредств за рубеж, в том числе в офшорные зоны, незаконному перемещению товаров на основании поддельных счетов-фактур.
Планом предусматривается введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).
Кроме того, предусматривается имплементация Плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting - BEPS).
Согласно плану, Государственная налоговая служба будет постоянно проводить меры контроля для выявления, предотвращения и разрушения схем уклонения от налогообложения ссубъектами хозяйствования при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам.
План также предполагает применение ГНС мероприятий налогового контроля за предприятиями, в частности теми, которые реализуют подакцизные товары, объемы дохода которых не соответствуют минимальным затратам в связи с получением такого дохода
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2020 года Евросоюз внес изменения в "черный список" офшоров.
Напомним, в мае 2020 года Кабинет министров Украины внес Панаму в Перечень офшорных зон.