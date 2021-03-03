Кабмин утвердил план борьбы с выводом денег в офшоры: что он предусматривает

План предусматривает обновление украинского перечня офшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

Согласно плану, несколько органов (ГНС, Гостаможслужба и прочие) будут привлечены к предотвращению незаконного выводуасредств за рубеж, в том числе в офшорные зоны, незаконному перемещению товаров на основании поддельных счетов-фактур.

Планом предусматривается введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).

Кроме того, предусматривается имплементация Плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting - BEPS).

Согласно плану, Государственная налоговая служба будет постоянно проводить меры контроля для выявления, предотвращения и разрушения схем уклонения от налогообложения ссубъектами хозяйствования при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам.

План также предполагает применение ГНС мероприятий налогового контроля за предприятиями, в частности теми, которые реализуют подакцизные товары, объемы дохода которых не соответствуют минимальным затратам в связи с получением такого дохода