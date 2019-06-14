Кабмин утвердил новый состав правления УЗ

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение о новом составе правления опубликовано в "Урядовом курьере"

Кабинет министров Украины утвердил новый состав правления публичного акционерного общества "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В частности, в сегодняшнем номере газеты "Урядовый курьер" опубликовано решение правительства о введении в состав правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика (работал в наблюдательном совете компании, в 2014-2016 годах - руководитель службы министра Министерства финансов Украины); Марчина Целеевского (возглавлял крупнейшего польского железнодорожного оператора - PKP Intercity, руководил пассажирской компанией PKP); Франтишека Буреша (последние годы возглавлял Центр исследований и испытаний железных дорог "Чешская железная дорога" VELIM) и Сергея Кушнира (работает в команде УЗ с начала 2019 года в качестве директора по ремонту подвижного состава, руководил службой вице-премьер-министра Украины).

При этом Кабмин вывел из состава правления компании Иренеуша Василевского и Марека Залесного. Вместе с тем в составе правления "Укрзализныци" продолжат свою работу Желько Марчек (в 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета "Укрросметалл") и Ремигиуш Пашкевич (в 2012-2015 годах возглавлял PKP PLK, польского оператора железнодорожной инфраструктуры).

"Кадровый отбор новых топ-менеджеров провело рекрутинговое агентство Odgers Berndtson, а поэтапную оценку результатов - наблюдательный совет "Укрзализныци", - сказано в сообщении.

Напомним, в январе исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов был официально назначен главой правления компании.

Как писало РБК-Украина, наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал назначить Кравцова главой правления на постоянной основе.