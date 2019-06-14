ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін затвердив новий склад правління УЗ

Новини » Транспорт    14.06.2019 - 13:00
Кабмін затвердив новий склад правління УЗ
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення про новий склад правління опубліковане в "Урядовому кур'єрі"

Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, у сьогоднішньому числі газети "Урядовий кур’єр" опубліковане рішення уряду про введення до складу правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика (працював у наглядовій раді компанії, у 2014-2016 роках - керівник служби міністра Міністерства фінансів України); Марчіна Целеєвського (очолював найбільшого польського залізничного оператора - PKP Intercity, керував пасажирською компанією PKP); Франтішека Буреша (останні роки очолював Центр досліджень і випробувань залізниць "Чеська залізниця" VELIM) та Сергія Кушніра (працює в команді УЗ з початку 2019 року в якості директора з ремонту рухомого складу, керував службою віце-прем’єр-міністра України).

При цьому Кабмін вивів зі складу правління компанії Іренеуша Василевського та Марека Залєсного. Разом з тим у складі правління "Укрзалізниці" продовжать свою роботу Желько Марчек (у 2014-2015 роках був незалежним членом наглядової ради "Укрросметалл")  та Ремігіуш Пашкевич (у 2012-2015 роках очолював PKP PLK, польського оператора залізничної інфраструктури).

"Кадровий відбір нових топ-менеджерів провело рекрутингове агентство Odgers Berndtson, а поетапну оцінку результатів - наглядова рада "Укрзалізниці", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в січні виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов був офіційно призначений главою правління компанії.

Як писало РБК-Україна, наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала призначити Кравцова головою правління на постійній основі.

УЗ запустила маршрут до Болгарії Кабмін призначив главу нового оператора ринку електроенергії
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниУкрзалізниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся