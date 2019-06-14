Кабмін затвердив новий склад правління УЗ

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення про новий склад правління опубліковане в "Урядовому кур'єрі"

Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, у сьогоднішньому числі газети "Урядовий кур’єр" опубліковане рішення уряду про введення до складу правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика (працював у наглядовій раді компанії, у 2014-2016 роках - керівник служби міністра Міністерства фінансів України); Марчіна Целеєвського (очолював найбільшого польського залізничного оператора - PKP Intercity, керував пасажирською компанією PKP); Франтішека Буреша (останні роки очолював Центр досліджень і випробувань залізниць "Чеська залізниця" VELIM) та Сергія Кушніра (працює в команді УЗ з початку 2019 року в якості директора з ремонту рухомого складу, керував службою віце-прем’єр-міністра України).

При цьому Кабмін вивів зі складу правління компанії Іренеуша Василевського та Марека Залєсного. Разом з тим у складі правління "Укрзалізниці" продовжать свою роботу Желько Марчек (у 2014-2015 роках був незалежним членом наглядової ради "Укрросметалл") та Ремігіуш Пашкевич (у 2012-2015 роках очолював PKP PLK, польського оператора залізничної інфраструктури).

"Кадровий відбір нових топ-менеджерів провело рекрутингове агентство Odgers Berndtson, а поетапну оцінку результатів - наглядова рада "Укрзалізниці", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в січні виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов був офіційно призначений главою правління компанії.

Як писало РБК-Україна, наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала призначити Кравцова головою правління на постійній основі.