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Кабмин утвердил новый порядок выдачи номерных знаков

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 9 октября, Кабинет министров Украины утвердил законопроект Министерства внутренних дел об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Предлагается, что при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД человек будет получать свидетельство о регистрации, а номерной знак по своему усмотрению заказывал в том месте, которое имеет право производить их по государственному стандарту.

"Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", - заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

При этом отмечается, что передача функции изготовления номерных знаков будет способствовать экономии государственных средств и упрощению процедуры предоставления административных услуг.

У владельца автомобиля будет возможность зайти в Электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его. Кроме того, передача данной функции субъектам хозяйствования будет способствовать развитию малого бизнеса.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что МИУ будет продвигать в Кабмин законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей. Планируется, что он начнет действовать с 2022 года.

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