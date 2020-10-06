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В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей

Киев, Вторник 06 октября 2020 16:56
В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей
Фото: Владислав Криклий (facebook.com/vladyslav kryklii)
Автор: РБК-Украина

Министерство инфраструктуры Украины будет продвигать в Кабинет министров законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей. Он может начать действовать с 2022 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net.

По его словам, сейчас проект закона об обязательном техосмотре не согласован лишь с Государственной регуляторной службой.

Криклий также отметил, что это тяжелый законопроект.

"Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", - сообщил он.

По словам министра, следующий год является последним для введения техосмотра согласно подписанным соглашением с Европейским союзом.

"И это несколько пугает. Ведь (технический осмотр авто, - ред.) уже давно - частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", - отметил Криклий.

Отметим, что обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году, а новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает контролировать прохождение техосмотров автобусами и коммерческим транспортом с помощью меток радиочастотной идентификации (RFID).

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