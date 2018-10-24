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Кабмін затвердив новий порядок контролю над передачею товарів подвійного призначення

Новини » Економіка    24.10.2018 - 14:11
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Документ обумовлений переходом України на стандарти Євросоюзу

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного призначення. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, розробка порядку була обумовлена врегулюванням процедур контролю у зв'язку з переходом України на стандарти ЄС у списку товарів подвійного призначення, що підлягають експортному контролю при міжнародних передачах. У новій редакції містяться кореляційні таблиці товарних позицій єдиного списку і кодів УКТЗЕД для використання при митному оформленні; закріплено порядок подачі документів у електронному вигляді на дозвіл міжнародних передач і т. д.

Відзначимо, в 2018 році в системі державного експортного контролю запровадили єдиний національний список товарів подвійного призначення. Він консолідує п'ять списків щодо товарів, які можуть бути використані для створення різних видів озброєнь.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, влітку Кабмін пропонував продовжити строки переробки військових товарів в галузі експортного контролю.

 

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