Кабмин утвердил нового главу "Укртранснафты"

Кабинет министров Украины согласовал увольнение генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко. Новым руководителем компании назначен Владимир Цепенда, имеющий опыт работы в АО "Укртрансгаз" в сфере закупок и капитального строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины.

Как сообщалось, Николай Гавриленко возглавлял "Укртранснафту" с конца 2015 года. "Укртранснафта" выступает оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что все объекты АО "Укртранснафты" и АО "Укртрансгаз" даже в условиях вторжения России в Украину работают в штатном режиме.

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