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Кабмін затвердив нового голову "Укртранснафти"

Укртранснафта (Фото: censor.net)
Автор: Константин Широкун

Кабінет Міністрів України погодив звільнення генерального директора АТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленка. Новим керівником компанії призначено Володимира Цепенда, який має досвід роботи в АТ "Укртрансгаз" у сфері закупівель та капітального будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабінету Міністрів України.

Як повідомлялося, Микола Гавриленко очолював "Укртранснафту" з кінця 2015 року. "Укртранснафта" виступає оператором нафтотранспортної системи України. Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" має щорічну пропускну здатність на вході 114 млн тонн, на виході – 56,3 млн тонн.

Раніше в "Нафтогазі" повідомили, що всі об'єкти АТ "Укртранснафти" та АТ "Укртрансгаз" навіть в умовах вторгнення Росії в Україну працюють у штатному режимі.

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Економіка УкраїниУкртрансгаз