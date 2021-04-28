Кабмин утвердил норматив дивидендов с исключениями для четырех госпредприятий

В то же время для "Укргидроэнерго" и Ощадбанка базовый норматив составит 30%, для ПриватБанка - 80%, для НАК "Нафтогаз Украины" - 95%.

"Субъектам управления корпоративными правами государства в случае невыплаты до 1 июля 2021 года субъектом хозяйствования дивидендов в государственный бюджет по результатам его финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году принять меры к расторжению контракта с руководителем такого субъекта хозяйствования", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законом "О государственном бюджете Украины на 2021 год" предусмотрено поступление от дивидендов госпредприятий на сумму 24,4 млрд гривен. Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд гривен.

Вместе с тем, НАК "Нафтогаз Украины" получил за год убыток.

Без учета поступлений дивидендов от НАК "Нафтогаз Украины" поступления в государственный бюджет от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 23,2 млрд гривен.